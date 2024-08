Léa Garcia é considerada uma das maiores referências artísticas do Brasil - Reprodução / Câmara dos Vereadores

Léa Garcia é considerada uma das maiores referências artísticas do BrasilReprodução / Câmara dos Vereadores

Publicado 06/08/2024 11:05

Rio – A Câmara de Vereadores inaugurou, nesta segunda-feira (5), uma exposição em homenagem a atriz Léa Garcia, que morreu em agosto de 2023, aos 90 anos. A mostra “Léa Negra Atriz da Liberdade” ocorre no saguão do Palácio Pedro Ernesto e exibe imagens de sua trajetória profissional e pessoal.

O acervo fica em cartaz até o dia 19 de agosto e a visitação ocorre de segunda a sexta, das 10h às 18h, de forma gratuita.

Marcelo Garcia, filho da artista, elogiou a iniciativa da Câmara e falou sobre a importância da obra de sua mãe.

“O legado dela para a cultura brasileira é vasto, e eu sabia que precisava mostrar tudo isso em uma exposição para manter sua história e memória vivas. Mostrar quem foi a grande Léa Garcia, numa Casa tão importante quanto a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, é uma grande felicidade”, comentou.

Léa Garcia atuou em 50 filmes, mais de 60 peças teatrais e 56 obras televisivas, com destaque para o filme “Orfeu Negro (1959)”, que rendeu indicação de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes. Recebeu os prémios de melhor atriz no Festival de Gramado em 2004 e no Brazilian Film Festival of Toronto em 2013, por suas atuações em “As Filhas do Vento” e “Acalanto”, respectivamente.