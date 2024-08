Policiamento reforçado na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos ao Morro dos Macacos - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Policiamento reforçado na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos ao Morro dos MacacosReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 06/08/2024 07:14 | Atualizado 06/08/2024 08:35

Rio - Após as mortes de um menino de 13 anos e do entregador Luiz Gabriel Costa de Jesus, 20, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, o policiamento segue reforçado na região durante a manhã desta terça-feira (6). Segundo familiares, as vítimas serão sepultadas a partir das 16h no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi. Em relação aos velórios, a despedida da criança deve começar às 14h, enquanto a do rapaz está marcada para às 13h.

Durante a manhã, equipes da PM estiveram posicionadas na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos ao Morro dos Macacos e também na saída do Túnel Noel Rosa, onde ocorreu um protesto na tarde de segunda-feira (5) . Na ocasião, moradores levantaram cartezes pedindo paz na comunidade.

De acordo com testemunhas, os dois foram baleados por criminosos que entraram no Morro dos Macacos atirando em direção a uma festa. O ataque teria relação com a disputa pelo território entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla a comunidade. Luiz e o adolescente chegaram a serem encaminhados ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiram.