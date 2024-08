Agentes da Polícia Federal e da Guarda Portuária lado a lado - Divulgação / PF

Publicado 07/08/2024 13:28 | Atualizado 07/08/2024 13:42

Rio – A Policia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (7), no Porto do Rio, um homem de 44 anos que estava foragido por homicídio há cinco anos.

A prisão aconteceu durante a Operação Porto Controlado, realizada em conjunto com a Guarda Portuária.

O preso é acusado de matar uma pessoa, em Santa Rita, na Paraíba. Sua identidade não foi revelada pelas autoridades.

O mandado de prisão do suspeito foi emitido pela 1ª Vara Mista de Santa Rita, do Tribunal de Justiça da Paraíba. Após a detenção, o homem foi encaminhado para à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, posteriormente, será levado para o Sistema Prisional do Rio de Janeiro.