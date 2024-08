Bombeiros foram acionados às 9h49 para combater as chamas - Reprodução / Redes Sociais

Bombeiros foram acionados às 9h49 para combater as chamasReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/08/2024 11:13 | Atualizado 07/08/2024 11:17

Rio - Um caminhão que transportava combustível pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (7), e interditou as pistas principal e lateral da Rodovia Washington Luiz, na altura de Jardim Primavera, em Duque de Caixas, na Baixada.

Segundo a Concer, concessionária que administra a via, motoristas enfrentam um congestionamento de mais de 3 quilômetros no sentido Rio. O tráfego da Rio-Magé e Arco Metropolitano também foram afetados por conta do incêndio.

A concessionária informou que a pista principal foi reaberta às 10h30. No entanto, o Corpo de Bombeiros ainda atua no incêndio do caminhão, mantendo uma faixa da pista lateral interditada. Segundo a corporação, militares do quartel de Caxias foram acionados às 9h49 para combater as chamas. Ninguém ficou ferido.