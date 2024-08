Equipes do BPChq atuam no local - Divulgação/Arquivo/PMERJ

Equipes do BPChq atuam no localDivulgação/Arquivo/PMERJ

Publicado 07/08/2024 08:18 | Atualizado 07/08/2024 08:42

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação nas comunidades Campo Lindo, Canto do Rio e Mutirão, em Seropédica, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (7). A região, dominada pela milícia, é alvo de constantes confrontos devido à disputa de território entre criminosos.Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPchq) atuam no local para reprimir o crime organizado. Até o momento, não há registros de presos ou apreensões.Na última segunda (5), o líder da milícia Anderson de Amorim Araújo Júnior, conhecido como "Bigode", foi preso por policiais civis enquanto saía do Complexo da Maré, na Zona Norte.No dia anterior, uma outra ação em conjunto das polícias Civil e Militar terminou na morte de dois milicianos e um preso em Seropédica. Na ação, sete fuzis, cinco veículos roubados e com características adulteradas, coletes balísticos, roupas táticas e materiais típicos de grupos paramilitares foram apreendidos.De acordo com investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), os milicianos, originários da localidade de Chaperó, em Itaguaí, estão associados a traficantes de drogas da facção Terceiro Comando Puro (TCP), do Complexo da Maré. A milícia recebe suporte da facção, que fornece homens e armamentos, enquanto, em contrapartida, autoriza a venda de drogas em todo o município de Seropédica.