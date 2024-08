Operação policial no Complexo da Maré, nesta quinta-feira (08). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - As policias Militar e Civil realizam, desde as primeiras horas desta quinta-feira (8), uma operação contra o tráfico de drogas e roubo de veículos em duas comunidades do Complexo da Maré, Zona Norte. Foram presos três suspeitos, sendo um deles considerado foragido da Justiça. A ação ainda tem como objetivo cumprir 15 mandados de prisão.



Segundo setores de inteligência das forças, os alvos da operação são membros de uma das principais quadrilhas de roubo de veículos e cargas que atuam na região. Um dos presos na ação é conhecido pelo apelido de 'Mestre' ou 'Dentão'.

Além dele, outro criminoso, identificado como "Riquinho", foi apreendido em cumprimento de mandado busca e apreensão na favela Nova Holanda. As buscas também foram feitas na comunidade da Parque União.

Nas localidades, foram recuperados carros, além de apreendidos número grande de drogas e de equipamentos usados na produção dos entorpecentes. Equipes também desmontaram barricadas que impediam o acesso ao interior das comunidades.

A operação é realizada por policiais civis da 21ª DP (Higienópolis) e de PMs do 22º BPM (Maré). Os militares contam com reforço do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), além do Grupamento de Ações Táticas do 17º BPM (Ilha do Governador) e ainda do Batalhão de Ação com Cães (BAC).