Feira reúne expositores e atividades artísticasDivulgação

Publicado 10/08/2024 12:15

Rio - Uma das mais tradicionais feiras de antiguidades, artesanatos, gastronomia e brechós de rua do mundo, a Feira de San Telmo, de Buenos Aires, Argentina, chega ao Rio de Janeiro tropicalizada e adaptada para nossa cidade. Ao invés de ser nas ruas do tradicional bairro portenho, vai ser realizada nas alamedas temáticas do exótico Shopping Barra World. "Já conhecia a Feira de Santelmo a muitos anos, e tivemos a ideia de adapta-la para o Brasil, porem num lugar protegido, com estacionamento e segurança total", afirma José Koury, idealizador do evento.

Todos os domingos, a partir do dia 18 de agosto, espalhada pelas ruas do Barra World, tendo como pano de fundo, a Torre Eiffel, Torre de Pisa, Torre da Ponte de Londres e Esfinge, mais de 100 expositores de antiguidades, artesanato, brechós e outros apresentarão seus produtos ao mesmo tempo em que diversas atividades artísticas como música ao vivo com samba, bossa nova, pagode e música clássica ao invés de tango, exposições de arte, além de espetáculos teatrais infantis, mágicos e muitas atrações para as crianças e adultos estarão acontecendo o dia inteiro para entretenimento dos visitantes,

Rebatizada de Feira Rio, além dos expositores, diversas barracas especializadas em gastronomia do mundo inteiro estarão presentes, transformando esse passeio numa excelente opção para os domingos cariocas.

A entrada e todas as atividades artísticas e culturais são gratuitas, e a feira e as atividades vão rolar das 11h às 20h. O Barra World Shopping & Park fica na Avenida das Américas, km 14, na Barra da Tijuca.