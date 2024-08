Um fuzil, um radiotransmissor e drogas foram apreendidos com o trio - Reprodução / @pmerj

Publicado 11/08/2024 07:48 | Atualizado 11/08/2024 08:50

Rio - Três homens foram presos, na noite deste sábado (10), pela Polícia Militar em Senador Camará, na Zona Oeste. Um fuzil e drogas foram apreendidos com o trio. Outras três pessoas que estavam com eles, no entanto, conseguiram fugir.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam um patrulhamento e identificaram um grupo de seis pessoas "em atitudes suspeitas". Assim que viram os militares se aproximando, os homens iniciaram a fuga.

Os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram prender o trio na Rua Pery Ribeiro. Um radiotransmissor também foi encontrado com os bandidos.

Os criminosos, que não tiveram suas identidades reveladas, e os materiais recolhidos foram encaminhados à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A quantidade de drogas apreendidas não foi informada.