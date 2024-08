Cortejo do Filhos de Gandhi nas ruas da pequena África, realizado no último mês de julho - Karen Eppinghaus / Divulgação

Cortejo do Filhos de Gandhi nas ruas da pequena África, realizado no último mês de julhoKaren Eppinghaus / Divulgação

Publicado 11/08/2024 10:02

Rio - A Sala Cecília Meireles, na Lapa, será o palco da comemoração dos 73 anos do Afoxé Filhos de Gandhi, o bloco afro mais antigo do Rio. O espaço, sempre tão associado à música erudita, desta vez será tomado pelo som dos atabaques, numa celebração que também exalta a ancestralidade e a resistência. A festa faz parte do projeto Axé Rio, no próximo sábado (17), às 18h30, com ingressos a preços populares.

fotogaleria

O evento contará, ainda, com a participação do grupos culturais Filhos de Angola, Maxabomba, Imalê Ifê e do Tafaraogi Afro Reggae. O evento, aliás, será uma forma de levar ao público um pouco mais sobre os blocos afros da cidade – ao todo, são 36.

Uma das novidades do encontro será o "Samba do Avião", de Tom Jobim, um dos clássicos da bossa nova, executado em ritmo de afoxé. A escolha da música, segundo Célio Oliveira, presidente dos Filhos de Gandhi Rio, é um presente para o Rio.

"A canção enaltece o Rio de Janeiro, fala de sua beleza, do samba. Misturar o samba com afoxé, portanto, traz uma novidade que nos aproxima, une duas vertentes afro-brasileiras", destaca Célio.

Outro ponto alto será o teaser do documentário "Afoxé Filhos de Gandhi RJ: 70 anos de carnaval", de Rodrigo Moraes. O filme, lançado no aniversário do bloco do ano passado, demorou cinco anos para ficar pronto, e terá uma pequena exibição no evento da Sala Cecília Meireles.

"Estamos fazendo um recital para as instituições e para o público em geral. Quero trazer nosso povo preto, nossas yalorixás, nossos babalorixás, em uma grande festa para o povo negro. Será uma satisfação ver a Mãe de Santo cruzando o tapete vermelho, toda bem paramentada, para ouvir a música preta", explica o presidente dos Filhos de Gandhi Rio.

Com um olhar para o futuro, o bloco, cuja sede fica na Zona Portuária, aposta na diversidade e na inclusão para fortalecer o grupo cultural, que atingiu seu auge nos anos de 1960 e 1970, chegando a ter cinco mil integrantes desfilando pela Avenida Rio Branco.