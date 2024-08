A carioca Isabella Pozzuoli, de 30 anos, era uma das 61 vítimas da queda de avião da Voepass - Reprodução/Instagram

A carioca Isabella Pozzuoli, de 30 anos, era uma das 61 vítimas da queda de avião da VoepassReprodução/Instagram

Publicado 11/08/2024 14:42

Rio - Uma professora de educação física nascida no Rio está entre as 62 vítimas da queda de avião em Vinhedo, em São Paulo, na tarde da última sexta-feira (9). Isabella Pozzuoli, de 30 anos, trabalhava em uma escola particular no Flamengo, Zona Sul, e também atuava como treinadora de vôlei de praia. Nas redes sociais, no entanto, parentes e familiares, ainda fortemente abalados com a perda, vem lidando com tentativas de golpes, após o surgimento de perfis falsos com o nome da carioca.

Em 2022, Isabella treinou uma dupla durante o título dos Jogos Escolares. A vitória foi compartilhada no Instagram, onde a professora também registrou os últimos momentos antes de pegar o avião da Voepass que caiu no interior de SP.

Nas redes sociais, uma das atletas treinada por Isabella falou sobre a tristeza ao descobrir que a professora estava entre as vítimas. "Tia, eu não sei como descrever a dor que eu estou sentindo agora por ter te perdido. Você que, hoje [sexta] pela manhã, horas antes de entrar naquele avião, me mandou uma mensagem dizendo que estava com saudade e que queria almoçar comigo", contou Maria Júlia Souza.

Em entrevista ao DIA, Priscila Lopes, uma ex-colega de trabalho de Isabella, falou sobre a capacidade que a jovem tinha de ajudar a todos, mesmo não esperando nada em troca. "Ela era tão amiga carinhosa... Eu ainda não acredito nisso. Estou tão arrasada", lamentou. Até o momento, não há informações sobre o motivo da viagem da professora.

O companheiro de Isabella, João Ribeiro, também usou as redes para prestar uma última homenagem e falar sobre quem era a professora. "Isabella foi a pessoa mais maravilhosa que pisou nesse mundo. Presença incrível, paixão pela vida, sede de conquistas e uma alegria radiante, capaz de iluminar todos ao seu redor. Tive o privilégio de estar com você nesses últimos anos e de poder te chamar todos esses dias de meu amor", disse.

Ainda na postagem, o rapaz teve de quebrar o momento de luto para fazer alerta aos seguidores, amigos e familiares. Segundo ele, perfis falsos com o nome da professora têm se aproveitado da situação para pedir dinheiro em nome dos familiares.

"Denunciem toda e qualquer vaquinha que se refira ao nome dela solicitando doação de valores. Infelizmente este mundo, além de perder uma pessoa maravilhosa, segue repleto de pessoas horríveis", orientou.

Além dele, outros amigos também lamentaram a morte de Isabella e denunciaram a criação dos perfis fakes. "Queria que isso tudo não passasse de um pesadelo, que eu acordasse e fosse apenas um sonho ruim. Antes de você entrar nessa aeronave mais cedo você me mandou mensagem demonstrando a felicidade que estava sendo essa tua vida 'corrida'", lembrou um amigo.



Um dos perfis criados nas redes traz mensagem pedindo Pix para custear despesas com a compra de caixão. Em outra conta, há links de compartilhamento para casas de aposta online.