Domenil venceu a disputa de samba na Mocidade em três ocasiões - Divulgação

Publicado 11/08/2024 12:05

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel está de luto. Morreu neste sábado (10) o compositor Domenil Santos. Muito atuante na escola da Zona Oeste, ele participou de mais de 20 finais de samba-enredo, sendo campeão em três ocasiões: 1978, 1980 e 2001.



Em nota, a diretoria manifestou pesar. "A Estrela está de luto", postou a agremiação, citando a Estrela Guia, símbolo da Mocidade.

Ex-intérprete da Verde e Branco, Paulinho Mocidade também se manifestou. "Um grande ser humano, um grande compositor. Deixou um legado importante na história da Mocidade e no samba de um modo geral. Minha solidariedade à família. Descanse na paz do Senhor, querido Domenil. Sua missão foi muito bem cumprida", escreveu.



Zé Paulo Sierra, atual puxador da escola, fez questão de registrar sua homenagem. "Que Deus conforte os familiares e o conduza no caminho de luz", publicou.



A causa da morte do compositor não foi divulgada.