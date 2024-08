Gui Albuquerque está muito orgulho de reabrir o Teatro Ziembinski - Divulgação

Publicado 12/08/2024 07:00 | Atualizado 12/08/2024 11:15

Rio - O comediante Gui Albuquerque, 35 anos, foi convidado a apresentar o primeiro espetáculo da temporada de reabertura do Teatro Municipal Ziembinski, quinta-feira, 15, às 20h. Sucesso nas redes sociais, o artista, que ficará em cartaz às quintas e sextas-feiras de agosto com o show "Eu Gago e Ando", tem o bairro da Tijuca como sua grande inspiração.

"A Tijuca é muito melhor do que a Zona Sul. O tijucano me abraçou por causa do bairrismo. Nos shows eu não falo mal da Tijuca de jeito nenhum. Inventei até o Tijucard", brinca o artista, que ainda questiona: "Por que choras, Leblon?".

Escolhido para fazer a reabertura do Teatro Ziembinski, Gui está satisfeito em apresentar o trabalho onde foi criado. "Eu ficaria feliz de qualquer jeito, mas, como fui o escolhido, estou super orgulhoso. É uma confirmação do espírito tijucano. As pessoas não precisarão mais ter que atravessar o túnel para assistir espetáculos de qualidade e se divertirem. Acho que os tijucanos estão ansiosos por me ver no teatro. É bem diferente de show em bar", afirma.

O humorista conta que quando era criança saía do metrô na São Francisco Xavier, onde fica o teatro, e prestava atenção no lugar. "Era a estação da minha infância. Eu olhava para aquela casa. Vinte anos depois farei o meu solo neste lugar. Me sinto privilegiado por poder contar em 'Eu Gago e Ando' as minhas trajetórias e peripécias. Em alguns momentos eu falo da Tijuca. Só mesmo a autoestima tijucana para fazer um gago falar", aponta.

Ao transformar sua vulnerabilidade em potência, em menos de dois anos, ele conseguiu se consolidar na profissão. Além das redes sociais, faz apresentações em casas de comédia pelo Brasil. "A gagueira sempre foi associada a uma insegurança. Como um defeito a ser consertado e escondido em busca de uma normalidade. Mas, ironicamente, é o grande diferencial da minha vida, virou a minha profissão. O riso, que era uma defesa, hoje é filosofia de vida!"



Além da estreia no teatro, o comediante também atuou no filme "O Errado que deu certo". ao lado de Sérgio Mallandro, que entrou em cartaz no último mês de junho.



Aos leitores de O DIA, Gui Albuquerque indica cinco locais "obrigatórios" para quem mora na Tijuca e, também, para os visitantes.



1 - Praça Hans Klussmann – Também conhecida como Praça dos Bichinhos. Faz uma homenagem ao comerciante alemão Hans Klussmann, que doou o terreno à população. O espaço fica no alto da Rua Saboia Lima, aos pés da Floresta da Tijuca. Local perfeito para levar crianças.



2 - Praça Saens Pena – "É a nossa Times Square, fica no coração da Tijuca e tem tudo", compara Gui.



3 - Padaria Dianna Bakery – "Uma vez por semana eu vou lá. Maravilhosa", opina o artista. Fica na Rua Dona Delfina, 14.



4 - Bar Brewteco – "Tem o meu show de stand up 'Bora Tijucar' toda quarta-feira, às 20h. Sempre levo convidados especiais", conta. Avenida Maracanã, 782.



5 – Maracanã – "Vamos acabar com essa história de que o maior estádio de futebol do Brasil não fica na Tijuca".



SERVIÇO:

'Eu Gago e Ando', com Gui Albuquerque

Endereço: Teatro Municipal Ziembinski. Rua Urbano Duarte, em frente ao metrô São Francisco Xavier

Quintas (15, 22 e 29) e sextas (16, 23 e 30 de agosto). Sempre, às 20h.

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Na bilheteria do teatro (a partir do dia 12/08)

Terça à sexta, das 14h às 20h, ou pelo site