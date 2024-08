PMs participando da ação - @PMERJ

Rio – Uma operação da Polícia Militar na Comunidade do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (12), prendeu um suspeito de ser um dos chefes do tráfico na região. O caso foi encaminhado a 32a DP, na Taquara, Zona Oeste.

Segundo a PM, o detido seria o segundo traficante mais poderoso da região e foi detido, em posse de fuzil, após um breve confronto com agentes.

Há suspeitas que trata-se de Marcos Antônio da Glória, conhecido como Zóio.