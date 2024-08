Transito causada pela interdição da Avenida Delfim Moreira, sentido Ipanema - @operacoesrio

Publicado 13/08/2024 12:46

Rio – Com a ressaca que atinge a orla do Rio, com previsão de ondas de até 4 metros, a Avenida Delfim Moreira, sentido Ipanema, foi interditada na manhã desta terça-feira (13). Equipes da CET-Rio e da Comlurb se encontram no local.

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), a via também passou por limpeza no sentido Copacabana, e o Trânsito foi desviado para a Av. Visconde de Albuquerque.

A interdição ocorra devido aos riscos de nova invasão do mar nas pistas da via. O alerta de ressaca da Marinha se mantém no litoral de todo o estado, até às 21h de quarta-feira (14).