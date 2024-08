Veículo usado no crime pertence a Phelipe Silva de Andrade - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 15/08/2024 15:06 | Atualizado 15/08/2024 15:42

morte de Carlos Alberto Nascimento Machaites, de 39 anos, em abril deste ano, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, Phelipe Silva de Andrade seria o motorista no momento da execução. A vítima foi assassinada a 50 metros de casa. Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (15), um cartaz pedindo informações sobre o suspeito de envolvimento naem abril deste ano, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, Phelipe Silva de Andrade seria o motorista no momento da execução. A vítima foi assassinada a 50 metros de casa.

acusado de fazer os disparos contra a vítima foi preso nesta quarta-feira (14) durante uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ele foi localizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos. No entanto, Phelipe não foi encontrado. Contra ele, foi expedido um mandado de prisão pelo crime de homicídio. O tio do suspeito, Márcio Pereira de Andrade,durante uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ele foi localizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos. No entanto, Phelipe não foi encontrado. Contra ele, foi expedido um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

O crime aconteceu na Rua Manhuaçu. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Márcio desceu de um carro prata e, com uma arma em punho, apontou para Carlos Alberto. A vítima, que segurava um saco de lixo preto, soltou o objeto, levantou as duas mãos imediatamente e virou de costas. O criminoso então, se aproximou da vítima e em menos de cinco segundos fez vários disparos na cabeça da vítima. O bandido entrou no carro e fugiu. Segundo apurado, o veículo usado no crime pertence a Phelipe.



Nenhum pertence de Carlos foi levado, o que reforçou a hipótese dele ter sido alvo de execução. O homem usava uma pulseira e um cordão de ouro.



Em caso de informações sobre o paradeiros do criminoso, o Disque Denúncia solicita que a população repasse à central de atendimento, pelo número 2253 1177 ou 0300-253-1177; por WhatsApp anonimizado em (021) 2253-1177; ou pelo aplicativo do programa. O Disque Denúncia garante o anonimato em todas os seus atendimentos.