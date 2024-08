Os veículos colidiram em sequência na Linha Vermelha - Reprodução

Publicado 16/08/2024 08:00 | Atualizado 16/08/2024 09:57

Rio - Um acidente envolvendo seis carros, uma moto e um utilitário interditou duas faixas da Linha Vermelha, na altura da Maré, no sentido Centro, na manhã desta sexta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem ferido foi atendido no local.

O engavetamento, que ocorreu por volta das 7h, provocou trânsito intenso com retenção desde altura do Galeão. Equipes da CET-Rio auxliaram na liberação da via, que ocorreu às 9h.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a proporção do acidente, com as colisões que ocorreram em sequência.



Engavetamento na linha Vermelha sentido centro altura da maré.

