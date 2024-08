Moradores imploram para vizinha abrir a porta durante intensa troca de tiros - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/08/2024 11:52

intenso tiroteio na manhã desta sexta-feira (16). Nas imagens, um grupo com crianças a caminho da escola aparece abaixado atrás dos carros estacionados, tentando se proteger dos disparos. A comunidade foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero dos moradores da Ladeira dos Tabajaras, na Zona Sul do Rio, durante umNas imagens, um grupo com crianças a caminho da escola aparece abaixado atrás dos carros estacionados, tentando se proteger dos disparos. A comunidade foi alvo de uma operação da Polícia Civil.

Nas imagens, desesperadas, duas mulheres imploram para uma vizinha abrir a porta e permitir que entrem para se abrigar dos tiros. Em um momento de tensão, outro morador aparece, abre o portão e oferece ajuda. Ao longo de todo o vídeo, a troca de tiros é constante. "Abre tia, por favor, pelo amor de Deus, socorro! Abre aqui, estamos com crianças", diz uma das mulheres em um trecho.

Moradores imploram por ajuda em meio ao tiroteio na Ladeira dos Tabajaras.



Reprodução pic.twitter.com/LDVPMMv4Da — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2024

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram ouvidos por volta das 7h30. Através das redes sociais, moradores relataram que o confronto teve início nas primeiras horas da manhã. "Acordei com um tiroteio intenso aqui no Tabajaras", disse um. "Hoje acordei com despertador diferente, muito tiro aqui no Tabajaras, Meu Deus", contou outro internauta.

A ação tinha o objetivo de cumprir um mandado de prisão contra Walleson Sousa da Silva, o Troia, foragido da Justiça do Pará. Ele é apontado como um dos responsáveis por extorquir comerciantes e empresários no bairro Maguari, em Ananindeua, no Pará. De acordo com a polícia, o grupo cobrava uma “taxa de segurança”, que era arrecadada mensalmente.