Policial federal morto em tentativa de assalto foi sepultado nesta sexta-feira (16) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/08/2024 13:35 | Atualizado 16/08/2024 14:23

morreu ao ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Todos os Santos, na Zona Norte. Amigos e familiares se reuniram para a despedida que aconteceu no Cemitério de Inhaúma. Rio - Foi enterrado, na tarde desta sexta-feira (16), o corpo do policial federal Sergio Luiz de Medeiros, de 62 anos, queem Todos os Santos, na Zona Norte. Amigos e familiares se reuniram para a despedida que aconteceu no Cemitério de Inhaúma.

O agente estava em um veículo com a família quando foi abordado na entrada do condomínio em que morava. Segundo testemunhas, eles voltavam de um evento, momento em que bandidos armados se aproximaram a bordo de um outro carro. Informações iniciais apontaram que o agente teria reagido para proteger a filha, já outros relatos afirmam que os criminosos chegaram atirando. A dinâmica do caso ainda está sendo investigada.

O agente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A ocorrência foi registrada inicialmente na 25ª DP (Engenho Novo) e depois encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.