O secretário Mauro Farias e a embaixadora geral para Assuntos Digitais da Estônia, Nele Leosk durante palestraDivulgação

Publicado 16/08/2024 14:21

Rio - O espaço dedicado à Secretaria de Estado de Transformação Digital e ao Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) foi um dos destaques do primeiro dia da Rio Innovation Week, na última terça-feira (13). O evento, que é considerado um dos mais completos encontros de tecnologia e inovação da América Latina, acontece no Pier Mauá, Zona Portuária do Rio, e termina nesta sexta-feira (16).

Com o objetivo de transformar o Rio em um estado referência em inovação e empreendedorismo tecnológico, impulsionando negócios, gerando novas oportunidades, conectando setores e investidores, o evento foi marcado pela entrega do Prêmio Maturidade Digital. A premiação foi entregue pelo secretário de Transformação Digital, Mauro Farias e o presidente do Proderj, Flávio Rodrigues na Arena Sociedade 5.0.



O reconhecimento avaliou a transformação digital em âmbito estadual e municipal. Na categoria “RJ Digital Municípios”, as cidades de Teresópolis (1° lugar), São Gonçalo (2°) e Volta Redonda (3°) foram premiadas. Já no critério “Executivo Estadual”, foram premiadas a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (1°), a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (2°) e a Junta Comercial do Estado (3°).



Durante a programação, o secretário Mauro Farias, que compôs a mesa de abertura do evento, também participou do painel “Sociedade Digital: A tecnologia transformando vidas” ao lado da embaixadora geral para Assuntos Digitais do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estônia, Nele Leosk. O encontro aconteceu na Plenária RIW e foi mediado pelo diretor geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider. Uma das inspirações para o desenvolvimento do RJ Digital, programa de digitalização estadual, foi o modelo usado pelo governo da Estônia, no norte da Europa, reconhecido como um dos mais digitais do mundo.