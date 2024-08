Bombeiros controlaram as chamas que atingiram apartamento na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo - Reprodução / @OperacoesRio

Publicado 16/08/2024 13:07 | Atualizado 16/08/2024 13:54

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento no sexto andar de um edifício em uma das principais vias de Botafogo, na Zona Sul do Rio, no início da tarde desta sexta-feira (16). Apesar do susto, não houve vítimas. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Humaitá foram acionadas às 11h35 para combater o fogo em um prédio na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Rua Sorocaba. As chamas foram controladas por volta das 12h30. Os militares seguiram no local para trabalho de rescaldo, que finalizou por volta das 13h.

Devido ao incêndio, a Rua Sorocaba ficou interditada por cerca de 1h. Equipes da Cet-Rio e da Guarda Municipal foram ao local para auxiliar no desvio do trânsito, que foi realizado pela a Rua São João Batista. A via foi liberada às 13h.