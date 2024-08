Estudantes na Uerj protestam contra às mudanças para a obtenção de bolsas e auxílios da assistência estudantill - Renan Areias/ Agência O Dia

Estudantes na Uerj protestam contra às mudanças para a obtenção de bolsas e auxílios da assistência estudantillRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 16/08/2024 11:40

Rio - A Universidade do Estado do Rio retomou as aulas e demais atividades nesta sexta-feira (16) no campus do Maracanã, na Zona Norte. A medida ocorre dois dias após o acesso à unidade ter sido bloqueado por estudantes durante uma manifestação.Na ocasião, as entradas foram obstruídas com bancos, cadeiras e mesas. Na tarde de quinta-feira (15), por exemplo, uma confusão foi gerada após seguranças tentarem entrar no Pavilhão João Lyra Filho. Em imagens que circularam nas redes sociais, os alunos aparecem empurrando os objetos enquanto os funcionários tentam contê-los.