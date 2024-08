A irregularidade foi encontrada na unidade localizada na Zona Oeste - Divulgação

A irregularidade foi encontrada na unidade localizada na Zona OesteDivulgação

Publicado 16/08/2024 16:25 | Atualizado 16/08/2024 17:39

Rio - A Light identificou, nesta quinta-feira (15), um caso de furto de energia em uma loja da Casa do Biscoito, localizada na Rua Marechal Soares Andréia, em Realengo, Zona Oeste. A ocorrência foi confirmada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).



A fraude vinha sendo praticada desde fevereiro do ano passado e resultou na não contabilização de aproximadamente 25MWh por mês, o equivalente a cerca de R$ 30 mil em contas de energia, conforme estimativas.



Nos primeiros seis meses de 2024, a Light regularizou quase 2 mil ligações clandestinas e normalizou mais de 90 mil instalações irregulares em residências e comércios. No total, foram recuperados 74GWh de energia, quantidade suficiente para abastecer o consumo de 30 mil residências durante um ano.



Apesar desses esforços, a companhia ainda enfrenta um prejuízo anual de cerca de R$ 800 milhões devido ao furto de energia. Para cada 100 clientes regulares, 34 furtam energia. Ao longo de 2023, a concessionária inspecionou mais de 610 mil locais para combater os "gatos".



O furto de energia é tipificado como crime pelo artigo 155 do Código Penal, podendo resultar em pena de até oito anos de prisão. Além de ilegal, as ligações clandestinas representam um perigo potencial, podendo causar acidentes e incêndios, além de acarretar prejuízos para toda a comunidade.

Procurada pelo DIA, a Casa do Biscoito não havia se posicionado sobre o assunto até o momento desta publicação.