Demilson Sales das Neves, o Tutuca, é apontado como líder de uma facção criminosa de Salvador - Divulgação/SSP-BA

Publicado 16/08/2024 15:55 | Atualizado 16/08/2024 17:04

Belford Roxo - Demilson Sales das Neves, o 'Tutuca', apontado como líder de uma facção criminosa com atuação no bairro de Pernambués, em Salvador (BA), foi preso na madrugada desta sexta-feira (16), no complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil da Bahia se refere a ele como 10 de Ouros do Baralho do Crime, uma referência à relevância de sua captura dentro do catálogo de criminosos do estado.

A partir de uma ação de inteligência e integração entre as forças da segurança pública da Bahia e do Rio de Janeiro, policiais do 39º BPM (Belford Roxo) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI) localizaram Demilson escondido na comunidade de Jardim Gláucia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o homem enviava drogas, armas e munições do RJ para o estado nordestino, além de ordenar a comparsas diferentes delitos, como assassinatos de rivais e roubos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que 'Tutuca' foi conduzido pelos policiais militares à 54ª DP (Belford Roxo) para cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia.