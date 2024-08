Uma das execuções ocorreu próximo ao supermercado Turbo Mil - Reprodução/redes sociais

Uma das execuções ocorreu próximo ao supermercado Turbo MilReprodução/redes sociais

Publicado 18/08/2024 11:26 | Atualizado 18/08/2024 11:38

Mesquita - Dois homens foram mortos a tiros no bairro Jacutinga, município de Mesquita, na Baixada Fluminense, em um intervalo de poucas horas, nesse sábado (17). Relatos em redes sociais dão conta de que a primeira execução aconteceu de madrugada, em uma localidade conhecida como Campo do Cruzeiro, e a segunda, à tarde, próximo ao Supermercado Turbo Mil.

O delegado Mauro César da Silva Júnior, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelos casos, confirmou à reportagem os dois homicídios e declarou: “As investigações já se iniciaram. Assim que tivermos informações que possam ser divulgadas, falaremos à imprensa”.

Já a Polícia Militar retornou contato com informações de apenas um dos casos. De acordo com a corporação, agentes do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e encontraram um corpo com marcas de disparos de arma de fogo. Uma investigação preliminar indica que homens a bordo de uma motocicleta efetuaram os tiros e fugiram antes da chegada da guarnição.