Homem se entregou após horas de negociação com agentes do Bope - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/08/2024 10:22 | Atualizado 25/08/2024 12:06

Rio - Um bombeiro reformado manteve a esposa e o filho reféns dentro de casa, neste sábado (24), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, o incidente teve início após uma discussão entre o militar e um motorista que havia estacionado em frente à residência da família.

De acordo com relatos, o homem teria saído armado e confrontado o motorista. Após o desentendimento, a vítima acionou a Polícia Militar e o bombeiro retornou para dentro da casa, onde manteve sua esposa e o filho como reféns.



Segundo a PM, os agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram chamados para a ocorrência na Rua Irinêo Joffily e receberam a informação de que o militar estaria ameaçando o rapaz. A corporação informou que quando os policiais chegaram, ele entrou em casa e atirou contra a equipe. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi acionado.



De acordo com a polícia, após horas de negociação, o homem se entregou e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Em seguida, levado para à 16ª DP (Barra da Tijuca). A família foi resgatada e ninguém ficou ferido.



Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e tentativa de homicídio. O caso foi enviado à Justiça.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que não compactua com atos violentos e repudia veementemente crimes de qualquer natureza e ações que transgridem a lei e a ordem. Segundo a corporação, um procedimento interno será aberto para apurar a conduta do militar, que atualmente está na reserva remunerada.

Os bombeiros disseram, ainda, que ele está em acompanhamento psiquiátrico por médicos da corporação e será acautelado no Grupamento Especial Prisional do CBMERJ, onde ficará à disposição da Justiça. A família dele vai receber apoio por meio do projeto "Sala Lilás", serviço criado para acolher militares e seus dependentes em Situação de Violência Doméstica e Familiar.