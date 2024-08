Acidente aconteceu na pista sentido Rio da Dutra - Reprodução / BDRJ

Publicado 26/08/2024 08:36 | Atualizado 26/08/2024 12:30

Rio - Um engavetamento envolvendo quatro carros e um caminhão na Via Dutra, na manhã desta segunda-feira (26), deixou cinco pessoas feridas. A batida, que interditou as duas faixas da pista sentido Rio, aconteceu na altura do aeroporto de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e as vítimas foram levadas ao Hospital Geral do município.

Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, das cinco vítimas, duas ainda são atendidas na unidade. Graciane Sampaio Vital, de 50 anos, sofreu um traumatismo craniano e precisará ser internada. Já Eliane Euclides da Silva, 46, deu entrada com dores no ombro esquerdo, quadril, pescoço, coluna e com um traumatismo craniano leve, e passa por exames complementares. "Ambas apresentam estado de saúde estável", informa a nota.

As outras vítimas, Rayssa Magno Soares, 28, Patrick Fernando Pereira Gonçalves, 29, e Jadilson Ramos da Silva, 44, foram atendidos na emergência e receberam alta. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h40.

A Eco RioMinas, responsável pelo trecho, informou às 7h41 que o acidente aconteceu no Km 186, interditando as duas faixas, e que o trânsito fluia pelo acostamento.



As imagens do local mostram os veículos destruídos, enquanto equipes da concessionária e dos bombeiros realizam o atendimento.