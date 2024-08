Cerimônia aconteceu no campus da instituição, em Seropédica - Divulgação

Publicado 27/08/2024 14:04 | Atualizado 27/08/2024 14:24

Rio - A deputada federal Benedita da Silva (PT), de 82 anos, recebeu nesta segunda-feira (26) o título de doutora Honoris Causa pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada. A honraria foi entregue em cerimônia aberta aos estudantes em uma data simbólica, o Dia Internacional da Igualdade Feminina.

"Para nós é um orgulho ter você como nossa homenageada, a primeira mulher negra que essa universidade intitula como doutora Honoris Causa, que transformou e transforma a vida de muita gente. É um dia histórico, especial", celebrou o reitor da instituição, Roberto Rodrigues."Esta é uma homenagem à palavra negra, à palavra mulher, à palavra periferia, à palavra dignidade, à palavra respeito", destacou Benedita durante a solenidade.Pelas redes sociais, a deputada compartilhou a emoção com o título: "Minha luta vem de muito longe, comigo trago muitas outras, que vieram antes de mim e espero inspirar as que virão".Com forte atuação em prol dos direitos das mulheres e da população negra, Benedita dedicou mais de 40 anos de sua vida à política. Foi vereadora, deputada, senadora, ministra, vice-governadora e governadora do Rio de Janeiro. Atualmente está em seu terceiro mandato como deputada federal.