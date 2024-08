Bombeiro Tales da Silva, de 50 anos, foi baleado ao reagir a um assalto em Nova Iguaçu - Arquivo Pessoal

Bombeiro Tales da Silva, de 50 anos, foi baleado ao reagir a um assalto em Nova Iguaçu

As equipes médicas chegaram a tentar reanimá-lo, mas ele não resistiu. "O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia", informa a nota do hospital. Tales estava internado desde o último domingo (25) em estado grave, e passou por uma cirurgia assim que deu entrada na unidade. Rio - Morreu, na noite desta terça-feira (27), o bombeiro Tales Santos da Silva, de 50 anos, que foi baleado durante uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a prefeitura do município, responsável pelo Hospital Geral onde o militar estava internado, ele sofreu uma parada cardíaca.As equipes médicas chegaram a tentar reanimá-lo, mas ele não resistiu. "O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia", informa a nota do hospital. Tales estava internado desde o último domingo (25) em estado grave, e passou por uma cirurgia assim que deu entrada na unidade.

O bombeiro foi atingido no abdômen, tórax, coxa e braço. Na ocasião, testemunhas informaram que dois criminosos em uma moto abordaram o bombeiro, no bairro Valverde. Ele reagiu e conseguiu balear um dos suspeitos. Ainda assim, eles fugiram com o veículo do militar. A moto utilizada pelos criminosos foi deixada no local. O bombeiro foi atingido no abdômen, tórax, coxa e braço. Na ocasião, testemunhas informaram que dois criminosos em uma moto abordaram o bombeiro, no bairro Valverde. Ele reagiu e conseguiu balear um dos suspeitos. Ainda assim, eles fugiram com o veículo do militar. A moto utilizada pelos criminosos foi deixada no local.

DIA. Segundo o familiar, o militar foi baleado a 10 minutos de casa. Nesta segunda-feira (26), Hudson Santos da Silva, 46, irmão de Tales, descreveu a dinâmica do assalto ao. Segundo o familiar, o militar foi baleado a 10 minutos de casa.

"A moto fechou o carro dele e um dos assaltantes foi para o lado dele com a arma. Tales não tinha outra opção, então ele reagiu e trocou tiro. Depois, foi atingido, saiu do carro se arrastando e trocou tiro de novo, à queima roupa. Ele se abriga em uma loja, que fica ao lado de uma oficina de motos, e essas pessoas socorreram ele. Logo depois, passou uma equipe do 20º BPM (Mesquita), os populares a chamaram e eles também prestaram socorro", contou Hudson.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da 56ª DP (Comendador Soares) realizam diligências para identificar e localizar os autores do crime. Questionada sobre a perícia de Tales, a corporação ainda não retornou.