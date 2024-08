Segunda edição da Copa AFG de Free Fire acontece nesta quinta-feira (29), em Ipanema - Divulgação / Copa AFG

Publicado 28/08/2024 11:26 | Atualizado 28/08/2024 11:28

Rio - O grupo AfroReggae vai realizar, nesta quinta-feira (29), a segunda edição da Copa AFG de Free Fire. Gratuito, o evento, que acontece no Dia Internacional do Gamer, começa às 15h e promete agitar a Arena AfroGames, no Morro do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, em Ipanema, Zona Sul do Rio.

Os jogos da Copa AFG de Free Fire serão disputados na modalidade Battle Royale, em plataforma mobile, e irá desafiar os jogadores a mostrarem todas as suas habilidades e estratégias no game.

Ao todo, dez equipes irão participar do torneio. O grande campeão, além de levantar a taça, vai receber um prêmio de mil reais. O segundo e terceiro colocados também serão agraciados com R$ 500,00 e R$ 250,00, respectivamente.

Seis times foram definidos através de fases classificatórias, que foram realizadas nas unidades do AfroGames do Morro do Timbau, na Nova Holanda, Zona Norte do Rio, e do Cantagalo. As outras quatro equipes foram convidadas, sendo uma representando o projeto Gaming Parque, outra a região de Maricá e duas representando o JUVRio.

Além da competição, a programação prevê, ainda, um show especial do MC Jeffinho, dono do sucesso "Afronta é Guerra", além da presença de grandes nomes do cenário gamer, como o apresentador William "BlackWill88" Prazeres, a apresentadora Juliane "Kof Jujuba" Amaral e o narrador Vinicius "Majinboo" Marques.

As batalhas da Copa AFG de Free Fire começarão às 16h, logo após a cerimônia de abertura, e vão acontecer até às 18h. A Arena AfroGames fica Rua Alberto de Campo 12, Ipanema.