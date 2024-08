Motos aquáticas foram utilizadas para auxiliar nas buscas ao homem - Arquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/08/2024 08:32 | Atualizado 29/08/2024 09:15

Rio - O Corpo de Bombeiros encontrou, depois de 10 dias, o corpo de um homem de cerca de 33 anos que estava desaparecido no mar na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (28).

A vítima sumiu na altura do posto 9, na madrugada do dia 19 de agosto. Segundo os bombeiros, o corpo foi encaminhado ao IML para exames de reconhecimento.

Durante as buscas, os guarda-vidas utilizaram botes, motos aquáticas, e também procuraram pela vítima na areia da praia.

Bombeiros seguem com buscas por desaparecido na Barra

Nesta quinta-feira (29), o Corpo de Bombeiros segue com as buscas pelo homem que desapareceu no mar da praia da Barra da Tijuca, também na Zona Oeste do Rio, na altura do posto 8.

Na última terça-feira (27), familiares do desaparecido, muito abalados, acompanharam as buscas , que acontecem desde a tarde do último sábado (24), quando o homem se afogou e não foi mais visto.

Na operação, são utilizadas motos aquáticas para realizarem buscas no mar. Segundo a corporação, embarcações e drones auxiliam os mergulhadores na procura pelo rapaz.