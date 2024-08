A adolescente faz pulseiras e terços à mão no leito do hospital enquanto se recupera - Rede Social

Publicado 29/08/2024 10:57

Rio - A menina de 13 anos baleada durante um tiroteio na Ilha do Governador , na Zona Norte, permanece internada nesta quinta-feira (29) no Hospital Souza Aguiar, no Centro. Segundo familiares, após a última cirurgia, A.B.B. N. precisa realizar uma fisioterapia pulmonar específica, essencial para sua recuperação completa. Para a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão de alta é para os próximos dias.

A adolescente está internada há 78 dias. "Neste momento, pedimos que continuem conosco nesta poderosa corrente de oração. Vamos juntos continuar elevando nossas preces ao Senhor, suplicando pela plena recuperação de A. B, para que em breve ela possa voltar ao convívio de sua família, retomar suas atividades diárias, servir ao altar que tanto ama e reencontrar seus colegas na escola", disse uma familiar nas redes sociais.

Ainda nas redes sociais, A.B.B.N. aparece sorridente no quarto do hospital e responde alguns comentários de amigos que torcem pela sua recuperação. Ela chegou a criar uma conta no Instagram onde compartilha suas pulseiras e terços feitos à mão, com peças de miçangas, que estão à venda e são entregues pela família.

A menina foi baleada na rua de casa, no dia 13 de junho, enquanto voltava do balé com uma tia. Ela foi atingida por uma bala perdida na barriga durante confronto entre policiais militares e criminosos. Ao longo do período em que ficou internada, A.B.B.N. passou por duas cirurgias e perdeu o baço, rim esquerdo, parte do intestino grosso, parte do estômago e a base do pulmão.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Rio informou que as investigações estão avançadas e que uma reprodução simulada será realizada para ajudar a identificar de quem partiu o tiro que atingiu a menina.