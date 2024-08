O acusado teria forçado uma vítima a transferir R$ 121 via Pix - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 29/08/2024 16:00 | Atualizado 29/08/2024 17:13

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou à Justiça uma denúncia contra Carlos Eduardo Souza Freira, acusado de extorsão. Segundo o MP, o acusado teria forçado uma vítima a transferir R$ 121 via Pix para a conta de uma terceira pessoa, no Centro do Rio.

O caso aconteceu no dia 8 de dezembro de ano passado, por volta das 12h, na Rua Uruguaiana. Conforme a denúncia, a vítima foi abordada pelo acusado, que a puxou pelo braço e jogou um líquido em seu tênis, pressionando-a contra uma parede.



Logo após, dois outros homens também cercaram a vítima, que foi ameaçada e obrigada, com o uso de força física, a realizar a transferência bancária. Após a transação, ela foi liberada. A denúncia foi feita por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial Centro e Zona Portuária. Os outros envolvidos ainda não foram identificados.