Cemitério Municipal de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 29/08/2024 15:19 | Atualizado 29/08/2024 17:19

Rio - Isabelle Galdino foi sepultada, na tarde desta quinta-feira (29), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. Muito abalados, familiares e os amigos não quiseram falar com a imprensa. Isabelle morreu após escorregar da garupa da moto em que estava com o namorado e despencar de um viaduto de acesso à Linha Amarela, na altura da Abolição, Zona Norte.