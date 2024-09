Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre Giulia Brandão Galdino, de 19 anos - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 01/09/2024 09:40 | Atualizado 01/09/2024 09:43

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (1º), um cartaz pedindo informações que levem à identificação e prisão da segunda mulher suspeita de estar envolvida na morte do turista jamaicano naturalizado americano, D'Wayne Antônio Morris, de 43 anos. Ele foi encontrado morto dentro de um apartamento em Copacabana , na Zona Sul do Rio, no dia 8 de agosto.

De acordo com a investigação, D'Wayne e um amigo teriam conhecido as mulheres horas antes do crime na Lapa, Região Central do Rio. Os quatro foram até um quiosque no Leme e, depois, se dirigiram ao apartamento em que os turistas estavam hospedados, na Rua Bulhões de Carvalho. Giulia e Letícia doparam os homens, roubaram seus pertences e fugiram.

Um mandado de prisão temporária contra Giulia foi expedido pela 40ª Vara Criminal da Capital pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Ela é considerada foragida da Justiça.

Em caso de informações sobre o paradeiros de Giulia Brandão, a DHC solicita que a população repasse os dados para o Disque Denúncia, através da central de atendimento 2253 1177 ou 0300-253-1177; por WhatsApp anonimizado em (021) 2253-1177; ou pelo aplicativo do programa. O Disque Denúncia garante o anonimato em todas os seus atendimentos.