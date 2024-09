Fortaleza de Santa Cruz foi importante na luta contra invasões nos Séculos XVI e XVII - Divulgação

Publicado 04/09/2024 12:45 | Atualizado 04/09/2024 13:05

Rio - O imponente conjunto histórico, formado pelas fortificações do complexo de Santa Cruz, Praia de Fora e Imbuhy, em Niterói, foi tombado em âmbito nacional pelo Governo Federal, nesta terça-feira (3), durante a 105ª reunião do Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural.

O tombamento inclui os elementos do esquema defensivo extramuros da Fortaleza de Santa Cruz da Barra e os fortes localizados nas proximidades, além dos acervos de artilharia e o acervo religioso da Capela de Santa Bárbara, o Reduto do Pico e os morros e praias associados que se encontram sob tutela do exército.

As fortificações tiveram um papel muito importante como base de operações da coroa portuguesa no período colonial, sendo bastante utilizada como ponto de defesa na luta contra invasões, entre os séculos 16 e 17.

A Fortaleza Santa Cruz se destacou em campanhas como as tentativas de ataques nas guerras holandesas, entre 1599 e 1663, até as invasões francesas lideradas por DuClerc, em 1710, e Duguay-Troin, em 1711.

O local também teve papel crucial em eventos internos como a Revolta da Armada, entre os anos de 1893 e 1895; a Revolta dos 18 do Forte, em 1922; e as Revoluções de 1924 e 1930.