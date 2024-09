Vias de acesso às comunidades foram bloqueadas por carros incendiados - Reprodução

Publicado 04/09/2024 13:23 | Atualizado 04/09/2024 13:59

Rio - Comunidades do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana, amanheceram ao som de disparos, com direito a barricadas e carros incendiados. De acordo com a Polícia Militar, nenhuma operação é realizada na localidade. O policiamento foi reforçado na região.



A ação dos criminosos seria uma tentativa de evitar a entrada de equipes policiais após, nesta terça-feira (3), equipes do 7º BPM (São Gonçalo) terem removido barricadas de diversas vias de acesso ao complexo de favelas.



Por causa do clima tenso na região, a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo e o Governo do Estado informaram que onze escolas da rede pública, sendo oito municipais e três estaduais ficaram fechadas por conta dos conflitos. Somente na rede estadual, ao menos 650 estudantes foram afetados.

Já na rede de saúde, seis unidades municipais entre clínicas da família e centros municipais de saúde tiveram seu atendimento interrompido. O Hospital Estadual Alberto Torres e a UPA Colubandê, em São Gonçalo, estão funcionando normalmente.

A Polícia Militar informou que o policiamento na região do Complexo do Salgueiro está reforçado. Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos. Um inquérito foi instaurado na 72ª DP (São Gonçalo) para investigar a atuação dos criminosos na região.

Confira a lista de escolas e unidades de saúde fechadas:

Escolas municipais - Pastor Haroldo Gomes, Carlos Drummond de Andrade, Professora Niuma Goulart Brandão, João Aires Saldanha, Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira, Salgado Filho e Marinheiro Marcílio Dias



Unidades de saúde da família - Carlos Chagas, Palmeiras, Albert Sabin, CSU Salgueiro, Leôncio Corrêa e Neuza Goulart Brizola.