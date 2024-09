Maquininha usada pelo taxista para aplicar o golpe - Divulgação

Publicado 04/09/2024 16:56 | Atualizado 04/09/2024 17:39

Rio - O taxista Francisco Carlos do Nascimento Filho, preso por aplicar o golpe da maquininha em um passageira , teve a permissão bloqueada em março deste ano. Segundo a Superintendência Executiva de Táxis e Transportes Individual (SETT), ele foi denunciado por alterar o valor de uma corrida na hora do pagamento e agora deve perder a licença e a autonomia.

O processo de cassação do profissional foi compartilhado pelo sindicato, que definiu o motorista como "falso taxista". De acordo com o coronel Flávio Baracho, superintendente da SETT, Francisco foi bloqueado após denúncias recebidas pela superintendência.

"Esse falso taxista alterava o valor da corrida na hora do pagamento, ludibriando os passageiros que tinham dificuldade em visualizar o valor, já que a maquininha era coberta com uma película muito escura. Ele também já teve seu cadastro bloqueado no Rio.Taxi, e agora vai responder pela fraude e sofrerá um processo de cassação de sua autonomia para que seja banido da praça", explicou.

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi preso após uma passageira denunciar que o mesmo cobrou um valor de R$ 1.800 por uma corrida que inicialmente custaria R$ 19. Francisco teria usado uma película escura na maquininha para evitar que a vítima enxergasse o valor digitado.

Após descer do carro, a mulher viu o valor e registrou um boletim de ocorrência na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Os agentes localizaram Francisco e o prenderam. Ele já tinha passagem por estelionato.