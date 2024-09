Quatro carretas colidiram na Ponte Rio-Niterói - Rede Social

Quatro carretas colidiram na Ponte Rio-NiteróiRede Social

Publicado 05/09/2024 06:48 | Atualizado 05/09/2024 06:55

Rio - Um engavetamento entre quatro carretas na Ponte-Rio Niterói, na altura da Reta do Cais, deixou quatro pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira (5). Durante o início da manhã, o trânsito segue intenso nas saídas para Avenida Brasil e Gasômetro, com tempo de travessia estimado em 38 minutos no sentido Rio.

Segundo a Ecoponte, concessionária que administra a via, o acidente ocorreu por volta das 2h30. No local, três caminhões estavam parados, quando o quarto colidiu. As vítimas foram avaliadas e liberadas. Já os veículos ficaram parcialmente destruídos.

Por volta das 6h30, a saída para Avenida Brasil permanecia com uma faixa interditada e outra liberada. Enquanto a saída do Gasômetro segue com duas vias livres e uma fechada. Até o momento, duas das carretas estão no local.