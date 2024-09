Operação policial na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 05/09/2024 07:25

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste, na manhã desta quinta-feira (5). A ação ocorre após madrugada de intenso tiroteio entre criminosos rivais na comunidade.

De acordo com a corporação, agentes do 14ºBPM (Bangu) atuam para reprimir o roubo de veículos, cumprir mandados de prisão e interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais.Segundo testemunhas, bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP), que teriam invadido a Vila Kennedy, em Bangu, na mesma região, na última terça-feira (3), retornaram para a Vila Aliança durante a madrugada e houve confronto.