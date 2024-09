Viaturas do Batalhão de Choque estacionadas em um dos acessos ao complexo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/09/2024 08:12

comunidade ter sido palco de tiroteios e barricadas incendiadas nesta quarta (4). Rio - Uma operação da Polícia Militar que está sendo realizada, nesta quinta-feira (5), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, resultou na suspensão das aulas em nove escolas da região, afetando mais de 2 mil alunos. A ação ocorre após a

De acordo com a PM, o objetivo da operação do Batalhão de Choque (BPChq) é reprimir o roubo de veículos e a atuação de criminosos em disputas territoriais. Segundo a corporação, ainda não há informações sobre prisões ou apreensões. Viaturas e blindados da PM circulam na região.

Em nota, a prefeitura de São Gonçalo disse que além das escolas municipais, seis unidades de saúde foram afetadas. Segundo a pasta, as clínicas Carlos Chagas, Palmeiras, Albert Sabin, CSU Salgueiro, Leôncio Corrêa e Neuza Goulart Brizola não funcionarão nesta quinta (5).



Através das redes sociais, moradores do Complexo do Salgueiro relataram que os tiroteios começaram logo no início da manhã. "Bicho pegando no Salgueiro, todo dia isso, não aguento mais", relatou uma. "Operação no Salgueiro e muito tiro", disse outro internauta.

O policiamento na região estava reforçado desde esta quarta-feira (4) por conta da ação dos criminosos. As barricadas incendiadas eram uma tentativa de evitar a entrada de equipes policiais após, na terça-feira (3), equipes do 7º BPM (São Gonçalo) terem removido as barreiras de diversas vias de acesso ao complexo de favelas.

Por causa do clima tenso na região, onze escolas da rede pública, sendo oito municipais e três estaduais ficaram fechadas.