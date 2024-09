Lorrane Miranda Freitas aparece deitada na cama com notas de real e dólar ao seu lado - Reprodução / Redes Sociais

Lorrane Miranda Freitas aparece deitada na cama com notas de real e dólar ao seu ladoReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/09/2024 14:36 | Atualizado 05/09/2024 17:51

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (4), Lorrane Miranda Freitas, de 21 anos, suspeita de aplicar o golpe 'Boa Noite, Cinderela' em turistas. Segundo as investigações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), três estrangeiros caíram no golpe.

A especializada informou que dois italianos foram dopados pela suspeita em dezembro do ano passado, em Ipanema, na Zona Sul. O caso mais recente foi de um francês, em 30 de julho deste ano, na mesma região.



De acordo com a polícia, Lorrane acompanhava os rapazes até seus apartamentos, onde eram dopados. Segundo a corporação, todas as vítimas tiveram seus pertences roubados. Contra ela, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva por roubo.



Em uma foto publicada nas redes sociais, a suspeita aparece deitada na cama com notas de real e dólar ao seu lado.



A especializada informou, ainda, que ela é investigada por furto e roubo em outras delegacias. Após as formalidades legais, Lorrane será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.