Tiroteio aconteceu na Rua Carmela Dutra, na Tijuca - Reprodução / Redes sociais

Tiroteio aconteceu na Rua Carmela Dutra, na TijucaReprodução / Redes sociais

Publicado 07/09/2024 08:09 | Atualizado 07/09/2024 11:40

Rio - Três suspeitos de cometerem uma série de roubos foram baleados na Tijuca, na Zona Norte do Rio, após um confronto com policiais militares entre a noite desta sexta-feira (6) e a madrugada de sábado (7). Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Até o momento, não há informações sobre os estados de saúde dos assaltantes.

De acordo com a PM, o trio estava em um carro roubado, mas acabou colidindo na Rua Carmela Dutra após praticar diversos roubos na região. Depois do acidente, os agentes do 6º BPM (Tijuca) tentaram realizar a abordagem, mas os bandidos reagiram, dando início a um tiroteio.

Após o confronto, os três foram encontrados feridos. Com eles, os policiais apreenderam um revólver com numeração raspada, que foi levado à 19ª DP (Tijuca), onde os PMs registraram a ocorrência.