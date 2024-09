Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio - Agência O Dia

Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do RioAgência O Dia

Publicado 08/09/2024 09:14

Rio - Larissa de Paula Santana de Freitas, de 23 anos, foi sepultada na tarde deste sábado (7), no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. A jovem morreu após ter sido baleada durante uma tentativa de assalto na Pavuna, na manhã de sexta-feira (6). Durante a tarde, familiares da moça estiveram no Instituto Médio Legal (IML) Afrânio Peixoto , no Centro, para o reconhecimento do corpo.

Larissa trabalhava em uma peixaria da região e estava a caminho do estabelecimento, de carona no carro de um vizinho, quando foi atingida por um disparo. De acordo com o motorista, bandidos atiraram contra o veículo, alvejando o lado do carona. A jovem teria sido baleada na cabeça.

Logo após os disparos, o condutor conseguiu parar em um posto de combustíveis. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Larissa morreu ainda no local. Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência e isolaram o local para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.