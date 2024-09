Na ação, uma pistola e um fuzil foram apreendidos - Divulgação

Na ação, uma pistola e um fuzil foram apreendidosDivulgação

Publicado 08/09/2024 08:14 | Atualizado 08/09/2024 08:36

Rio - Dois criminosos foram baleados durante um confronto com policiais militares em Cordovil, na Zona Norte, na noite de sábado (8). Segundo relatos nas redes sociais, o intenso tiroteio na região ocorreu por volta das 22h.



De acordo com a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) receberam denúncias de que bandidos estariam colocando barricadas nas Ruas Antônio João com a Rua João Henrique. No local, as equipes constataram o uso de latas de lixo para obstrução das vias e foram atacados a tiros.

Logo após o confronto, a dupla ferida foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Com eles, uma pistola e um fuzil foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).

O bairro sofre com uma intensa onda de violência, com constantes confrontos. A guerra ocorre devido à disputa de território e tentativas de invasão da facção Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP).