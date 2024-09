Vítimas estão internadas no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu - Agência O Dia

Publicado 08/09/2024 10:15 | Atualizado 08/09/2024 10:20

Rio - Baleado durante um ataque a tiros em um bar em Nova Iguaçu , na Baixada, Mateus Figueira da Silva, de 34 anos, passou por uma cirurgia de emergência e apresenta estado de saúde grave. Em nota divulgada na manhã deste domingo (8), a Prefeitura de Nova Iguaçu explicou que a vítima precisou passar pelo procedimento por conta das lesões provocadas pelo disparo e, no momento, Mateus está internado em pós-operatório no Hospital Geral do município, no bairro da Posse.

O ataque, que aconteceu na madrugada de sábado, também deixou ferida a idosa Maria de Lourdes Braga Andrade, de 66 anos. Ela foi atingida na coxa direita e também passou por um procedimento cirúrgico na mesma unidade. De acordo com a direção do hospital, o quadro dela é considerado estável.

Segundo testemunhas, dois homens em uma moto passaram atirando para dentro do estabelecimento, que fica no bairro do Engenho Pequeno. Equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas e o caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).

Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e possíveis testemunhas. Além disso, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e identificar os autores do crime.