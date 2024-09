Arma calibre 9 encontrada com acusado tinha numeração raspada - Reprodução

Publicado 08/09/2024 10:05 | Atualizado 08/09/2024 10:31

Rio - Um homem acusado de agredir com coronhadas o porteiro de um condomínio na Taquara, Zona Oeste, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (8). O caso aconteceu na Rua Professor Henrique Costa.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para a ocorrência de agressão no endereço e, ao chegar no local, foram recebidos pela vítima. O porteiro relatou aos agentes que havia sido agredido pelo autor ao tentar impedir a entrada do acusado no condomínio.

Diante do relato, os policiais entraram no residencial e identificaram o homem que recebeu voz de prisão. Com ele, os agentes encontraram uma pistola 9 mm. A arma tinha a numeração raspada.

O preso e a arma foram levados para a 32ª DP (Taquara) onde o caso foi registrado.