Cachorro se prepara para receber vacina durante a campanha - Divulgação

Cachorro se prepara para receber vacina durante a campanhaDivulgação

Publicado 09/09/2024 14:01

Rio - No próximo sábado (14), a campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos vai se expandir por mais bairros da Zona Norte. A iniciativa teve início no dia 17 de agosto e busca atingir todas as áreas do município. A datas seguem em 28 de setembro, 19 de outubro e 9 de novembro, além de 21 de setembro quando o atendimento chegará a animais da Ilha de Paquetá.

São atendidos na campanha animais saudáveis, que tenham pelo menos três meses e que não receberam a vacinação ainda neste ano.

Na campanha do segundo grupo serão contemplados os bairros de Abolição, Água Santa, Bonsucesso, Brás de Pina, Colégio, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Cordovil, Encantado, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Inhaúma, Irajá, Jacarezinho, Jardim América, Lins de Vasconcelos, Manguinhos, Olaria, Méier, Parada de Lucas, Penha Circular, Penha, Piedade, Pilares, Ramos, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Vicente de Carvalho, Vigário Geral, Vila da Penha, Vila Kosmos e Vista Alegre.

Segue os bairros que serão atendidos nos dias 28 de setembro, 19 de outubro e 9 de novembro.

28/09 - 3º grupo

Zona Norte: Acari, Anchieta, Barros Filho, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcante, Coelho Neto, Costa Barros, Engenheiro Leal, Guadalupe, Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Parque Anchieta, Pavuna, Quintino, Ricardo de Albuquerque, Rocha Miranda, Turiaçu e Vaz Lobo. Zona Oeste: Anil, Barra da Tijuca, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire.

19/10 - 4º grupo

Zona Oeste: Bangu, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Vila Kennedy e Vila Militar.

09/11 - 5º grupo

Zona Oeste: Barra de Guaratiba, Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz e Sepetiba.