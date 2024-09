Rafael foi morto a tiros na Rua Pastor Erasmo Braga, no bairro Sapê - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/09/2024 09:24 | Atualizado 11/09/2024 10:35

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do motorista de caminhão Rafael Araújo da Silva, de 35 anos, atingido por quatro disparos no bairro do Sapê, em Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com testemunhas, no último sábado (7), a vítima aguardava o patrão na porta da casa dele quando criminosos armados passaram atirando.

Rafael chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (8) após passar por cirurgia.

Agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua Pastor Erasmo Braga.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba) e encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela investigação.

O corpo de Rafael foi sepultado na tarde desta terça-feira (10) no Cemitério São Francisco Xavier, em São Francisco, Niterói.