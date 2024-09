Criminoso estava com fuzil calibre 762 quando foi preso - Reprodução

Publicado 11/09/2024 11:29 | Atualizado 11/09/2024 12:04

Rio - 'Parazão', apontado como gerente-geral do tráfico comunidade da Guaporé, em Brás de Pina, na Zona Norte, foi preso por PMs, no fim da noite de terça-feira (10), em posse de um fuzil calibre 762.

De acordo com a corporação, a prisão foi feita durante uma ação emergencial do 16º BPM na favela do Quitungo. Os PMs evitavam que algumas vias fossem fechadas por causa de uma manifestação após a morte de um motociclista, quando 'Parazão' foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem quatro passagens, dentre elas uma delas por homicídio e outra por roubo. Ele cumpria pena no regime semiaberto.

Mototaxista morto

Horas antes da prisão, um motociclista morreu após ser baleado na Rua Almirante Ingran , que fica próxima à comunidade da Guaporé, em Brás de Pina. De acordo com testemunhas, Carlos André Albuquerque, de 50 anos, foi perseguido por um veículo e, em seguida, os ocupantes atiraram contra ele.

Após o crime, moradores protestaram e atearam fogo em entulhos próximo à estação de trem, na Rua Itabira. A manifestação fechou trecho da via e impediu que motoristas passassem pelo local.