Incêndio atinge apartamento no oitavo andar de edifício no bairro de Icaraí, em NiteróiReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/09/2024 11:57 | Atualizado 11/09/2024 13:49

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana. O fogo começou por volta das 6h21 desta quarta-feira (11) e um homem precisou ser encaminhado ao hospital por inalar muita fumaça.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no oitavo andar de um edifício residencial na Rua Belisário Augusto, número 85, e se espalharam para os pavimentos superiores. Um vídeo gravado por uma pedestre mostra o momento em que as chamas tomam conta de parte do apartamento e saem pela janela de um dos aposentos, provocando uma grande coluna de fumaça.

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido pelos militares e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, também em Niterói. Não há informações sobre seu estado de saúde. Uma criança também precisou de atendimento dos militares, porém, ela não apresentou ferimentos e foi liberada ainda no local do incêndio.

Equipes dos quarteis de Niterói, Charitas, Itaipu e São Cristóvão foram acionadas e conseguiram controlar as chamas às 7h40, quando foi iniciado o trabalho de rescaldo, a fim de evitar novos focos de incêndio. A ocorrência foi finalizada por volta das 10h.

De acordo com a Corporação, ainda não foi possível saber o que causou o fogo. Equipes de perícia estão investigando o que motivou as chamas.